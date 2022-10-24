Глава ГУР Буданов назвал «иллюзией» отступление войск РФ из Херсона

Опубликовано: 24.10.2022 10:12 , Обновлено: 24.10.2022

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что российские войска на самом деле «не убегают» из Херсона, а лишь «создают иллюзию, что все пропало».

По его словам, во многом это «информационная операция и манипуляция». Например, российские войска вывозят «наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят всех неходящих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить».

«То есть создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне, — сказал он в интервью «Украинской правде».

При этом, как отметил Буданов, командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин «готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена ​​и как-то сгладить это все».

Напомним, местные жители Херсона сообщили 22 октября, что назначенные Россией власти украинского Херсона потребовали от них покинуть город. По данным издания, «российская администрация» потребовала от украинцев перебраться на левый берег Днепра. Однако многие жители не собираются уезжать, так как ожидают скорого ухода россиян «без боя» и возвращения ВСУ.

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Накануне Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, по его данным, Россия начала вывод российских войск из западной части Херсонской области. Американские аналитики считают, что процесс может занять несколько недель. В самой России заговорили о возможном разгроме и предстоящих «жёстких» двух месяцах.

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Однако, как писал ранее Телеграф, Буданов 18 октября заявил, что ВСУ готовят до конца 2022 года наступательные операции. А войну Украина сможет завершить летом 2023 года выходом на границы страны от 1991 года.

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