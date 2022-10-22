Российская администрация приказали всем жителям "незамедлительно" покинуть Херсон

Опубликовано: 22.10.2022 13:56 , Обновлено: 22.10.2022

Местные жители Херсона сообщили 22 октября, что назначенные Россией власти украинского Херсона потребовали от них покинуть город. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на оставшихся там обитателей областного центра.

По данным издания, “российская администрация” потребовала от украинцев перебраться на левый берег Днепра. Однако многие жители не собираются уезжать, так как ожидают скорого ухода россиян «без боя» и возвращения ВСУ.

“Страна” [link href=“https://t.me/stranaua/71273” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link], что из тех, кто уезжат вынужденно на оккупированные Россией территории, многие собираются попасть потом в Европу, и через нее вернуться на свободные от россиян территории Украины.

Ранее Телеграф сообщил, что Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, по его данным, Россия начала вывод российских войск из западной части Херсонской области. Американские аналитики считают, что процесс может занять несколько недель. В самой России заговорили о возможном разгроме и предстоящих “жёстких” двух месяцах.

Россия начала вывод войск с запада Херсонской области из-за угрозы разгрома — ISW