Россия начала вывод войск с запада Херсонской области из-за угрозы разгрома - ISW

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Опубликовано: 22.10.2022 10:15 , Обновлено: 22.10.2022

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что, по его данным, Россия начала вывод российских войск из западной части Херсонской области. Американские аналитики считают, что процесс может занять несколько недель. В самой России заговорили о возможном разгроме и предстоящих "жёстких" двух месяцах.

Российские войска могут столкнуться с трудностями при выводе в надлежащем порядке, если украинские силы решат атаковать. А 21 октября Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска “довольно активно” перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые неустановленные подразделения с западного берега Днепра на восточный берег с помощью паромов.

По данным ISW, российские войска используют в Херсонской области порядка 2000 мобилизованных для удержания линии фронта и продолжают обстреливать украинские позиции, вероятно, в попытке прикрыть их отход.

На востоке Херсонской области также наблюдается эвакуация коллаборантов. Российская оккупационная администрация в Бериславе и гуманитарные объекты в городе Херсон, как сообщается, также прекратили свою деятельность.

Мобилизованных оставят умирать для прикрытия отступления?

Вывод российских войск из западной части Херсона требует, чтобы российские подразделения, оставшиеся на линии фронта, прикрывали российские силы по мере их отхода. Такое подразделение должно быть хорошо обученным, профессиональным и готовым умереть за своих соотечественников, чтобы эффективно выполнить этот долг, считают в ISW.

Однако заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Украины бригадный генерал Алексей Громов 20 октября заявил, что российское военное руководство может вывести “наиболее боеспособные подразделения” из левобережной части региона на правый берег Днепра и оставить там плохо обученных мобилизованных солдат.

Если украинский генерал Громов был прав, то вывод российских войск может превратиться в разгром. Плохо обученные, недавно мобилизованные российские резервисты вряд ли выстоят и окажут сопротивление украинским войскам, если те решат атаковать их и преследовать отступающие силы. Крах отрядов мобилизованных резервистов, оставленных на фронте, вероятно, приведет к разгрому российских войск на юге Украины в том же масштабе, что и разгром российских войск на Украине в Харькове.

“В ближайшие два месяца хороших новостей не будет”

Российские официальные лица по-прежнему уклоняются от ответа на вопрос о том, отдал ли президент России Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к такому коллапсу, как ранее сообщал ISW.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого вопроса журналистов о вероятном выводе войск и 21 октября направил журналистов в Министерство обороны. Тогда же один российский блогер отметил, что российские войска “получат плохие новости из Херсонской области” на следующей неделе и что “ноябрь будет будь очень, очень жестким”.

19 октября российский военный корреспондент сообщил российскому государственному телевидению, что украинские силы превосходят российские в четыре раза и что “в ближайшие два месяца хороших новостей не будет, это точно… за эти два месяца вероятны серьезные территориальные потери, но поражение в одном сражении не означает это значит проиграть войну”.

Россиян перебросят на Запорожье?

В свою очередь, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун завивл в интервью ТСН, что у рсгчин и так в Херсонской области осталось немного боеспособных частей.

“Те боеспособные части, которые находились на Херсонском направлении, я думаю что там боеспособных осталось не больше 10 тыс человек, хотя группировка составляла где-то до 25 тыс. Сейчас они проводят ротацию, забрасывая туда мобилизованных, а этих пытаются вывезти, при чем пытаются вывезти с техникой, не всегда им удается это сделать, но они пробуют. Я думаю, если их будут перекидывать, то их будут перекидывать на Запорожское направление, потому что теперь понятно, что ВСУ могут наступать на том направлении и для них это критически, им не столь важно удержание Донецкой и Луганской области как сухопутного сообщения с Крымом”, – [link href=“https://tsn.ua/ru/exclusive/boesposobnye-chasti-armii-rf-iz-hersona-mogut-perebrosit-na-zaporozhskoe-napravlenie-ekspert-2185246.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Ягун.