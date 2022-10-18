Глава ГУР Буданов пообещал "значимые победы" Украины до конца 2022 года - "Скоро увидите"

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.10.2022 17:45 , Обновлено: 19.01.2023

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 18 октября заявил, что ВСУ готовят до конца 2022 года наступательные операции. А войну Украина сможет завершить летом 2023 года выходом на границы страны от 1991 года.

“В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала, выйдем на границы 1991-го года. После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы…” - [link href=“https://t.me/UkraineNow/21363” target=“_blank” rel=“noopener”] выказал [/link] уверенность главный военный разведчик Украины.

По его словам, до конца нынешнего года ВСУ значительно продвинутся вперед: «Это будут значимые победы, вы скоро это увидите». После завершения войны, по его словам, начнется «очень серьезный политический процесс», связанный с изменениями в РФ - от России отсоединятся определенные регионы. Пюи при этом, по его мнению, Москве придется выплачивать репарации Украине.

Что ещё сказал в большом интервью:

Запасы ракет россии ниже 30%, поэтому они используют дроны;

Теоретически РФ может использовать ядерное оружие, но это только ускорит распад России;

Украине не нужен июИгорь Гиркин-Стрелков. Он больше нужен Гааге;

Угрозы из Беларуси сейчас нет – нас просто держат «в тонусе»;

России сейчас важно не «выиграть», а «не проиграть» в Украине;

Украина воюет не с Российским режимом, а, к сожалению, с российским народом, 82% абсолютно поддерживают боевые действия в Украине;

у Украины недостаточно ПВО, чтобы снять ракетную угрозу. Но наш ВПК работает над этим.

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Напомним, что последний большой прогноз Кирилл Буданов сделал летом, когда ВСУ отступали на Донбассе.

“Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют миру, что переломный момент начинает происходить. Я уже говорил и повторю еще раз: до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями”, – завиал глава ГУР МО Украины в июне 2022 года.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что в кресле утверждают, что поставки Украине американских ПВО не изменит «целей России в рамках «спецоперации». Об этом заявил во вторник, 11 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия видит сигналы от США о намерениях продолжать поставки вооружений Украине. По словам Пескова — это «делает конфликт максимально больным для Украины».

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