"Ситуация на земле" и "не та позиция" - Киев и Москва начали "переговоры" о мирных переговорах

Опубликовано: 14.11.2022 14:35 , Обновлено: 14.11.2022

В МИД России 14 ноября заявили, что для начала переговоров с Украиной той следует отказаться от предварительных требований. В Киеве уже ответили. Заочный спор МИДов Украины и России можно даже воспринимать как предварительную сверку позиций перед возможными переговорами о мире. Такого давно не было.

Россия не приемлет предварительных “условий для начала переговоров, которые выдвигает Украина. В частности - требование вывести войска на границы 1991 года. В диалоге нужно учитывать ситуацию на земле», - заявили в МИД России 14 ноября.

В свою очередь, в Киеве уже отреагировали на предложение учитывать “ситуацию на земле” и напомнили о не той “позиции” России.

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“Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно”, - заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Ранее Телеграф сообщил, что замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что Кремль больше не выдивигает никаких предварительных условий для начала переговов с Украиной.

Россия отказалась от всех условий для начала мирных переговоров с Украиной