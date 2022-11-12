"Мы не морозилка" - Власти Украины рассказали, будут ли ВСУ ставить войну зимой на паузу

Опубликовано: 12.11.2022 09:25 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов прокомментировал появившиеся сообщения о том, что после взятия Херсона Украина сделает паузу на других фронтах.

«Мы не можем ничего замораживать. Мы не морозильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают… Задача президента - освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов», – сказал Алексей Данилов в эфире национального телемарафона Украины.

В то же время, по словам главы СНБО Украины, на освобожденных территориях в Херсонской области русские оставили очень много мин.

«Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно», – рассказал Алексей Данилов.

Косвенно его слова подтвердил и президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что “надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое”.

По его словам, “Украина придет ко всем своим людям”.

Ранее Телеграф сообщил, что ВСУ вошли в Херсон. Украинские войска уже находятся в черте города. Первыми их встретили жители западной части областного украинского центра в районе под названием Шуменский.

Солдаты ВСУ зашли в Херсон. Вот как встречают жители