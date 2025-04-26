Глава Генштаба России заявил об освобождении Курской области РФ. Что ответили ВСУ?

Опубликовано: 26.04.2025 17:24 , Обновлено: 26.04.2025

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля заявил об освобождении от украинских войск последнего населенного пункта в Курской области РФ. По его словам, в освобождении приграничных районов Курщины участвовали военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Москва впервые признала участие северокорейских солдат в военных действиях. В Генштабе ВСУ информацию российской стороны об освобождении Курской области назвали "пропагандистской уловкой".

“Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области – село Горналь … Таким образом, завершен разгром вооруженных формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область”, - [link href=“http://kremlin.ru/events/president/news/76800” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждал [/link] Герасимов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом глава Генштаба РФ сказал, что сейчас в “освобожденных районах Курской области” ищут “одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории”. “Проверяются лесные участки, подвальные помещения и заброшенные строения”, - отчитался он.

“Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины”, - продолжил Герасимов, добавив, что корейские солдаты и офицеры “показали высокий профессионализм”.

[info_b]Отметим, что раньше Москва не признавала присутствие северокорейских солдат на фронте. Об этом сообщали в Южной Корее, Украине, Пентагоне еще осенью 2024-го. По данным международного агентства Associated Press, Северная Корея направила в Россию около 11 тыс. военнослужащих для участия в войне в Украине. [/info_b]

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Путин ответил, что “полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий” российских войск “на других важнейших участках фронта”.

“Операция на Курщине продолжается” - ВСУ

В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что сообщение российской стороны “о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствует действительности”. В Telegram-канале украинского Генштаба [link href=“https://t.me/GeneralStaffZSU/23523” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link], что операция в “определенных районах Курщины продолжается”, не указав районы.

“Оперативная обстановка сложна, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение по всем видам оружия, применяют в том числе тактику активной обороны”, - утверждает источник.

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По его информации, с начала 26 апреля “в операционной зоне группировки войск “Курск” отражены пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение продолжается”.

“Угроза оцепления наших подразделений отсутствует. Заявления вражеского руководства о «разгроме» украинской группировки войск не что иное, как пропагандистская уловка и желание выдать желаемое за действительное”, - считают в Генштабе ВСУ.

Ранее Telegraf.news писал, что Украина в середине апреля официально заявила об ударе по расположению 448-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ. Эту атаку Генеральный штаб ВСУ преподнес как ответное действие за ракетный обстрел областного центра Сумы 13 апреля, ответственность за который Киев возложил именно на это российское подразделение.

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