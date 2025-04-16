Опубликовано: 16.04.2025 08:35 , Обновлено: 16.04.2025

Украина официально заявила об ударе по расположению 448-й ракетной бригады Вооружённых Сил РФ. Эту атаку Генерального штаба ВСУ преподнёс как ответное действие за ракетный обстрел областного центра Сумы 13 апреля, ответственность за который Киев возложил именно на это российское подразделение.

По данным, предоставленным украинским Генеральным штабом, целями атаки стали неизвестные объекты, связанные с российской армией, а также пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады Вооружённых сил РФ.

После нанесения удара украинские военные зафиксировали «вторичную детонацию боеприпасов».

О других последствиях удара в Киеве не сообщили, отметив лишь, что они «уточняются».

Также неизвестно, находились ли российские офицеры, личный состав и техника в пункте постоянной дислокации во время удара.

Пока Министерство обороны России не дало официальных комментариев по поводу конкретных заявлений Украины об ударах.

Этот заявленный «удар возмездия» последовал после атаки на Сумы 13 апреля. По обновлённым данным украинских властей, в результате погибли по меньшей мере 35 мирных жителей, включая детей. Это стало самой смертоносной единичной атакой на гражданское население Украины более чем за год.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что США отказались поддержать заявление G7 с осуждением российского ракетного удара по украинским Сумам

США не поддержали заявление G7 с осуждением ракетного удара РФ по Сумам в Украине — Bloomberg