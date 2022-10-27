Глава ЦРУ тайно встретился с Зеленским — CNN

Опубликовано: 27.10.2022 08:40 , Обновлено: 27.10.2022

Глава американского ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Украину с необъявленным визитом в начале октября. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Об этом сообщил CNN 27 октября со ссылкой на источники.

При этом, собеседники телеканала отказались сообщить подробности встречи. Они лишь отметили, что Бернс пообещал и дальше поддерживать Украину в войне с Россией, а также поставлять разведывательные данные.

Но, как отметил CNN, это произошло на фоне обеспокоенности США, что Россия может ударить по Украине ядерным оружием. И хоть официально они говорят, что не видят доказательств, что Кремль готов пойти на это, риск, вероятно, самый высокий с начала войны.

Напомним, в России все чаще говорят о «грязной бомбе». Министерство обороны РФ в разговоре с иностранными коллегами настаивает, что Киев готов ее применить. Он даже рассказал об этом министру обороны Индии.

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Тем временем российское агентство РИА «Новости» 26 октября опубликовало план подрыва «грязной бомбы» в Украине. Согласно его утверждению, это произойдет над зоной загрязнения Чернобыльской АЭС, которая расположена в 16 километрах от Беларуси.

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В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 26 октября, что заявления властей России о «грязной бомбе» свидетельствуют, что они, возможно, сами намерены ее использовать.

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