"Грязную бомбу" взорвут рядом с Беларусью - Российские СМИ

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Опубликовано: 26.10.2022 20:34 , Обновлено: 26.10.2022

Российское агентство РИА "Новости" 26 октября опубликовало план подрыва "грязной бомбы" в Украине. Согласно его утверждению, это произойдет над зоной загрязнения Чернобыльской АЭС, которая расположена в 16 километрах от Беларуси.

Там описали целую историю, как это будет. Так, в российском госагентстве утверждают, что подготовка бомбы уже завершена. Она будет выглядеть как ракета “Искандер”. Якобы украинское предприятие “Южмаш” уже изготовило корпус.

Его планируют начинить радиоактивными материалами, а затем как-то сбить над Чернобыльской АЭС. В российских СМИ утверждают, это будет сделано, чтобы обвинить российские войска в пуске ядерного заряда по украинской территории.

«После того, как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», – пишут российские СМИ, подхватившие сообщение госагенства РИА “Новости”.

В Украине все отвергают

В свою очередь, глава украинской военной разведки (ГУР МО) Кирилл Буданов в [link href=“https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-26-22/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] комментарии [/link] для CNN заявил, что все заявления рсосицсткх властей похожи на шутку.

«Этот вопрос стал чем-то вроде шутки. И мой ответ прямой: мы не готовимся. Мы не работаем над грязной бомбой. Мы абсолютно поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их. Мы ждем, когда они посетят все ядерные объекты», — заявил глава ГУР МО Украины.

Генсек НАТО обвинил Россиию в подготовке “грязной бомбы”

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 26 октября, что заявления властей России о “грязной бомбе” свидетельствуют, что они, возможно, сами намерены ее использовать.

«Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама. Мы видели, как это происходило раньше, от Сирии до Украины. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает», — заявил он.

Генсек НАТО Стотенберг обвинил Россию в возможном создании «грязной бомбы»

Тем временем, секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил 26 октября в Гомеле, что на Западе заговорили о применении тактического ядерного оружия, несмотря на отсутствие нелегалов, пытающихся попасть из Беларуси в ЕС.

Вольфович обвинил Запад в угрозах применить ядерное оружие и «сжать кольцо до последнего»