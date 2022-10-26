Генсек НАТО Стотенберг обвинил Россию в возможном создании "грязной бомбы"

Опубликовано: 26.10.2022 18:59 , Обновлено: 26.10.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 26 октября, что заявления властей России о "грязной бомбе" свидетельствуют, что они, возможно, сами намерены ее использовать.

Об этом генсек НАТО сообщил во время визита на американский авианосец “Джордж Х.В. Куст”.

“Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама. Мы видели, как это происходило раньше, от Сирии до Украины. Россия не должна использовать ложные предлоги для дальнейшей эскалации. Мир внимательно наблюдает”, - заявил он.

Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО решительно отвергают утверждения России, назвав их ложными.

Ранее Телеграф сообщил, что секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в Гомеле, что на Западе заговорили о применении тактического ядерного оружия, несмотря на отсутствие нелегалов, пытающихся попасть из Беларуси в ЕС.

Вольфович обвинил Запад в угрозах применить ядерное оружие и «сжать кольцо до последнего»