Шойгу позвонил в Индию, чтобы рассказать про "грязную бомбу" в Украине

Опубликовано: 26.10.2022 13:13 , Обновлено: 26.10.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему коллеге в Индии, чтобы рассказать про "грязную бомбу" в Украине.

“Шойгу довел до коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением “грязной бомбы”, - говорится в сообщении Минобороны РФ. Что ему ответил министр обороны Индии Ражнатх Сингх, там не уточнили.

Ранее Россия даже созвала заседание Совбеза ООН, чтобы и там рассказать про “грязную бомбу”, которую якобы создают или создали в Украине. Оно прошло в закрытом формате. Однако после него заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки после заседания Совбеза пожаловался, что Россия так и не предоставила никаких доказательств в поддержку своих обвинений.

По его словам, участники “не увидели и не услышали никаких новых доказательств, которые бы подтверждали явно лживые обвинения России”.

“Это чисто российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться”, – подчеркнул Кариуки.

Ранее Телеграф сообщал, что после того, как российские власти стали активно продвигать идею создания “грязной бомбы” в Украине возник вопрос, что же это такое? Эксперты говорят, что ее намного легче сделать, чем ядерную, но и ущерб от нее куда более ограниченный.

Что такое «грязная бомба»? Эксперты рассказали , почему легко сделать и взорвать