Германия выдала ордер на арест украинца, подозреваемого во взрыве "Северных потоков"

Опубликовано: 14.08.2024 10:09 , Обновлено: 14.08.2024

Германия выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира С. (Wladimir S.), которого подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщили в совместном расследовании немецкие издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD.

По информации прессы, всего правоохранительные органы подозревают трех украинских инструкторов. По версии следствия, они прикрепили взрывчатку к российским газопроводам. Все трое уже покинули территорию Германии.

Также в расследовании сказано, что на яхте, где предположительно находилась команда подрывателей, было шесть человек: пятеро мужчин и одна женщина.

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Журналисты выяснили, что Владимир С., которого считают главным подозреваемым, жил в Польше. Он свою причастность к подрывам отрицает.

Федеральное правительство Германии направило в Польшу ордер на арест еще в июне 2024 года. В нем немцы изложили свои выводы о Владимире С., которого “следователи смогли опознать по фотографиям и показаниям свидетелей”.

Так, Владимир “сидел в белом «Ситроене», засверкавшем возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года, и, судя по всему, вез экипаж на яхту. На снимке с камеры контроля скорости должен быть виден мужчина, которым может быть С. Подозрения подтверждаются показаниями свидетелей, которые описывают, как частная служба водителей перевезла группу украинцев через Польшу в Германию. Сообщается, что С. был опознан на фотографии как пассажир. Доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест”, — сообщило издание Die Zeit.

По мнению журналистов, “польское правительство испытывало трудности с принятием решения”, так как Варшава считала строительство трубопровода «Северный поток» “грехом” и “с этой точки зрения подозреваемый в диверсии Владимир С. “был бы героем”.

“Польша, где проживал подозреваемый, не предприняла никаких действий. Теперь дело наконец становится политическим вопросом”, — сказано в материале Süddeutsche Zeitung.

Что известно о взрывах на “Северных потоках”?

Напомним, газопроводы «Северный поток», по которым российский газ поставлялся в Германию по дну Балтийского моря, были повреждены 26 сентября 2022 года в результате серии взрывов, которые произошли в территориальных водах Швеции и Дании.

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В Минобороны Дании заявили присутствии российского спецсудна СС-750 у места взрыва трубопровода за четыре дня до происшествия.

В то же время газеты The Washington Post и Der Spiegel провели свое расследование и назвали взрыв диверсией Сил специальных операций Украины.

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Расследование, помимо Германии, вели Дания и Швеция. Однако последние прекратили его в 2024 году. Генпрокуратура России по факту взрыва возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

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