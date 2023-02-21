МИД РФ потребовал от посла США объяснить взрывы «Северных потоков»

Опубликовано: 21.02.2023 14:44 , Обновлено: 21.02.2023

В МИД РФ 21 февраля вызвали в посла США Линн Трейси и сделали «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне» Киева. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В ноте протеста, переданной послу, Россия обвинила США в «накачке ВСУ вооружениями», «передаче целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры» и «лживости утверждений, что США не являются стороной конфликта».

Кроме того, МИД РФ «акцентировало внимание, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».

[info_b]Напомним, в феврале лауреат Пулитцеровской премии, известный американский журналист Сеймур Херш обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках». Его слова мгновенно распространили российские СМИ. Госдеп США назвал обвинения «чистой дезинформацией». [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США об СНВ (ДСНВ, о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений — ядерного оружия).