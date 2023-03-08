В Германии обыскали корабль, который мог взорвать "Северные потоки"

Опубликовано: 08.03.2023 18:34 , Обновлено: 08.03.2023

Федеральная прокуратура Германии в январе провела обыск на судне, которое подозревалось в перевозке взрывчатых веществ, использованных при взрывах газопроводов Nord Stream 1 и 2 в сентябре, говорится в заявлении прокуратуры.

“Генеральная прокуратура Германии провела обыск судна с 18 по 20 января 2023 года в связи с подозрительной арендой судна, - говорится в заявлении. - Оценка изъятых следов и предметов продолжается. Личности преступников и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования”.

Пока нельзя сделать достоверных выводов, особенно относительно того, контролировало ли какое-либо государство эту операцию, добавило в прокуратуре Германии. Такое заявление там сделали после сообщений СМИ со ссылкой на новые разведданные о том, что за нападением в прошлом году, возможно, стояла “проукраинская группировка”.

“Нет никаких оснований подозревать сотрудников немецкой компании, арендовавшей судно”, - однако уточнили в немецком надзорном ведомстве.

Новость Телеграф

Известно, что то судно покинуло порт Росток на Балтийском море, Германия, 6 сентября 2022 года, сообщает немецкая общественная телекомпания ARD со ссылкой на собственное расследование. В сообщении телеканала цитировались неназванные источники в службах безопасности из пяти стран.

ARD сообщила, что на борту лодки находились шесть человек: один капитан, два водолаза, два помощника водолаза и врач. Национальности этих шестерых неизвестны, сообщает ARD. Телекомпания сообщила, что группа использовала профессионально сфальсифицированные паспорта, чтобы арендовать лодку.

В сюжете говорилось, что корабль заранее доставил снаряжение группы в гавань. ARD сообщил, что следователи, согласно ее исследованию, смогли установить маршрут корабля после 6 сентября: он направлялся в Вик, немецкий муниципалитет к востоку от Ростока, а также мог следовать к датскому острову Кристиансе, к северо-востоку от Бьорнхольма.

По данным ARD, морской катер был возвращен в грязном состоянии, и следователи, согласно данным телекомпании, смогли обнаружить следы взрывчатки на столе в каюте.

Министр обороны Германии Писториус заявил, что к недавним сообщениям СМИ о том, кто несет ответственность за атаку на трубопроводы Nord Stream, следует относиться с осторожностью. По его словам, это как могла быть акция проукраинских диверсантов, так и операция “под чужим флагом”, чтобы обвинить Киев. Также это могли быть совершенно другие страны, организации или люди.

Таинственная “проукраинская группа”

Комментарии Бориса Писториуса прозвучали после сообщений о том, что “проукраинская группировка” могла быть ответственна за прошлогодний инцидент, целью которого был трубопровод, предназначенный для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Украина отрицает какую-либо причастность к нападению. А министр обороны Украины Резников и вовсе назвал публикации странными.

Ранее во вторник, 7 марта, газета The New York Times (NYT) сообщила, что официальные лица США ознакомились с новыми разведданными, указывающими на то, что ответственность за саботаж несет “проукраинская группировка”.

В отчете NYT говорится, что у официальных лиц США нет доказательств причастности президента Украины Владимира Зеленского к взрыву трубопровода, и в нем не указан источник разведданных или причастная к этому группа. Но атака пошла на пользу Украине, серьезно подорвав способность России получать миллионы долларов от продажи природного газа в Западную Европу. Это также спровоцировало резкий рост цен на энергоносители, оказавший давление на ключевых союзников Украины, особенно Германию.

Разведка США предположила, что исполнители, стоявшие за диверсией, были “противниками президента России Владимира В. Путина”, говорится в отчете NYT.

Во вторник советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что “Украина не имеет никакого отношения к инциденту в Балтийском море и не располагает информацией о “проукраинских диверсионных группах”.

Трубопроводы были взорваны подводными взрывчатыми веществами в конце сентября 2022 года, через семь месяцев после того, как российские войска вторглись в Украину. Власти Германии, Швеции и Дании начали расследование этого инцидента.