Опубликовано: 12.11.2023 08:36 , Обновлено: 04.07.2024

Согласно расследованию двух газет (the Washington Post и Der Spiegel), командир украинского спецназа сыграл ключевую роль в родные газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года у берегов Швеции и Дании.

На самом деле, тайна окружает обстоятельства, предшествовавшие взрывам, повредившие трубопроводы, которые проходили из России в Германию по дну Балтийского моря, перекрыв основной маршрут экспорта российского газа в Европу.

Однако издания утверждают, что именно украинский офицер был “координатором” диверсии. Роман Червинский, 48 лет, служил в украинских силах специальных операций (ССО).

Он курировал логистику и поддержку команды из шести человек, которая арендовала парусную лодку и водолазное снаряжение, используя фальшивые документы, чтобы разместить заряды взрывчатки на трубопроводах, сообщает The Washington Post.

В результате взрывов были повреждены три из четырех трубопроводов, составляющих “Северный поток-1” и “Северный поток-2”, извергнув газ в Балтийское море недалеко от Борнхольма, Дания.

Согласно сведениям The Washington Post, Червинский действовал не в одиночку и не планировал операцию. Он всего-лишь выполнял приказы более высокопоставленных украинских офицеров, которые в конечном счете подчинялись главе Генштаба ВСУ Валерию Залужному.

Сам офицер через своего адвоката заявил о непричастности к диверсии. Сейчас Червинского судят в Украине по другому делу о превышении полномочий. Он находится в тюрьме в Киеве по обвинению в предполагаемом злоупотреблении властью во время попытки убедить российского пилота дезертировать в июле 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отрицал, что его страна стояла за саботажем. “Я бы никогда этого не сделал”, - заявил он немецкой газете Bild в июне, добавив, что “хотел бы увидеть доказательства”. Но операция “Северный поток” была задумана для того, чтобы держать Зеленского в неведении, утверждает The Washington Post.

Ранее Телеграф сообщил, что вминистерстве обороны Дании сообщили, что датский патрульный катер сфотографировал российское спецсудно СС-750 у места взрыва трубопровода Северный поток за 4 дня до происшествия.

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