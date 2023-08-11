Германия согласилась передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Но с условием - СМИ

Опубликовано: 11.08.2023 17:48 , Обновлено: 11.08.2023

Берлин согласился передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но при условии, что они будут модифицированы. Бундесвер уже обратился к изготовителю ракет с такой просьбой.

Журнал Spiegel ссылаясь на свои источники утверждает, что по этому вопросу продолжаются переговоры правительства с представителями оборонной промышленности. Так, канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары по территории России (Крыма это не касается). Лишь после этого решение о передаче ракет будет одобрено.

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Сообщается, что бундесвер уже обратился к изготовителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение. В промышленных кругах утверждают, что такая модернизация вполне возможна, но займет несколько недель.

Также источники сообщают, что ранее канцлер Германии был готов предоставить Taurus украинцам только при условии, что США передадут им свои ракеты ATACMS.

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[info_b]Taurus — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности (дальностью полета более 500 км), предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.[/info_b]

Напомним, 10 августа в СМИ появилась информация, что Германия передаст Украине

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