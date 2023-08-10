500+ км - В Берлине заговорили о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus

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Опубликовано: 10.08.2023 18:18 , Обновлено: 10.08.2023

Германия вскоре может сделать заявление о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км, заявил 10 августа немецкий портал t-online. Ранее украинские военные неоднократно просили Берлин о поставках таких ракет.

“Как стало известно из кругов Социал-демократической партии Германии (СПДГ), федеральное правительство хотело бы в скором времени объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus. В настоящий момент офис канцлера ФРГ работает над вопросом с США - важнейшим партнером Германии и самым значимым сторонником Украины”, -информирует издание.

По данным t-online, ВВС ФРГ уже дали добро на передачу ракет. В то же время ряд источников в СПДГ подтвердил, что Германия желает направлять Украине новые системы вооружения лишь при одобрении США.

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В настоящий момент бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность. Сколько ракет Берлин готов отправить Украине, не сообщается.

[info_b] Taurus — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности (дальностью полета более 500 км), предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что франция передаст Украине ракеты SCALP:

До 250 км. Франция передаст Украине ракеты SCALP — Макрон