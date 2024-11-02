США в 69-ый раз выделили Киеву пакет военной помощи. На что потратили 425 миллионов долларов?

Опубликовано: 02.11.2024 09:32 , Обновлено: 02.11.2024

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 425 миллионов долларов. Это уже 69-ый транш оборудования, которое администрация Байдена передала Киеву из своих запасов с августа 2021 года. Напомним, в последний раз Вашингтон выделил Украине пакет на аналогичную сумму совсем недавно, 16 октября.

Во время визита в Киев на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин объявил, что вскоре поступит новая помощь. В Пентагоне отметили, что очередной пакет предоставит Украине дополнительные возможности “для удовлетворения самых насущных потребностей”. Так, в 69-ый раз администрация ещё действующего президента Джо Байдена передала:

боеприпасы для национальных усовершенствованных ракетных систем «земля-воздух» (NASAMS),

ракеты Stinger,

оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками,

боеприпасы класса “воздух-земля”,

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

артиллерийские боеприпасы 155-мм и 105-мм,

ракеты с трубчатым запуском, оптическим наведением и проводным управлением (TOW),

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетранспортёры Stryker,

стрелковое оружие и боеприпасы,

медицинское оборудование,

Запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

[info_b] Новый пакет, о котором в пятницу объявил Пентагон, увеличивает общую сумму военной помощи, предоставляемой Киеву от США, до 60,4 миллиарда долларов, н[/info_b]

К слову, по информации международного информагентства Associated Press, на сегодняшний день Украина столкнулась с “новой неопределённостью”, поскольку “волны северокорейских солдат”, отправленных в Россию, прибыли к границе и “готовятся вступить в бой с украинскими войсками в ближайшие дни”.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин уже заявлял о переброске в РФ северокорейских военных для участия в вооружённом конфликте (об этом сообщили власти США и южнокорейская разведка. Москва и Пхеньян, в свою очередь, всё отрицали. Так, представитель российского МИДа Мария Захарова назвала подобные утверждения «вбросами и шумихой», а представительство КНДР в ООН — «беспочвенными слухами», но 1 ноября в МИД Северной Кореи подтвердили оказание военной помощи России. Правда, в чём именно она состоит, не уточнили).

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС впервые прокомментировал слухи об отправке военных КНДР в Россию. Сам факт присутствия северокорейских солдат на территории РФ он отрицать не стал, однако от прямого ответа на вопрос журналиста американской телекомпании NBC «Что они здесь делают?» Путин уклонился.

«Это наше дело» — Путин прокомментировал отправку военных КНДР в Россию