Власти испанского курорта ввели для туристов штраф в 250 евро. Какая хитрость теперь под запретом?

Опубликовано: 19.07.2024 09:12 , Обновлено: 19.07.2024

Власти Испании объявили, что будут штрафовать туристов на побережье Коста-Бланка на 250 евро, если те попытаются занять места на пляже рано утром. Чиновники пояснили, что таким образом хотят отговорить любителей пляжного отдыха в Кальпе кидать полотенца, шезлонги и зонтики на пляже до 9:30 утра, а самим приходить позже.

“В течение нескольких лет летом мы получали многочисленные жалобы на занятые места на пляже”, - заявили в городском совете Кальпе.

“Эта мера запрещает беспорядочное использование общественного достояния, особенно пляжа, такими предметами, как шезлонги, гамаки и зонтики в начале дня”, - говорится в заявлении, в котором добавляется, что “вредные привычки” затрудняют уборку пляжей.

Такой же штраф будет грозить тем, кто оставит вещи у моря без присмотра более чем на три часа. Туристические компании поддержали меры местных властей, заявив, что не готовы терпеть “пустые, но зарезервированные” шезлонги.

Кстати, протесты против туристов стали в последние годы обычным делом на некоторых курортах. Так, на воскресенье, 21 июля, на Майорке запланирована акция протеста под лозунгом “menys turisme, mas vida” (меньше туризма, больше жизни).

А во время акции протеста в Барселоне в начале этого месяца демонстранты обливали туристов водой из водяных пистолетов и кричали: “Туристы, идите домой”.

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Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик на пресс-конференции призвал реанимировать гостиницы в белорусских райцентрах и пояснил, какие вопросы глэмпинга запланировали отрегулировать в ведомстве.

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