"Мы это отрегулируем" - В Минспорта пообещали заняться глэмпингом и реанимацией белорусских гостиниц. Зачем?

Опубликовано: 05.07.2024 16:29 , Обновлено: 05.07.2024

Заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик на пресс-конференции призвал реанимировать гостиницы в белорусских райцентрах и пояснил, какие вопросы глэмпинга запланировали отрегулировать в ведомстве.

Сперва Андрейчик рассказал о востребованности туризма в Беларуси. “В прошлом году у нас внутри страны путешествовали 1 млн 760 тысяч туристов, которые купили путевку у туристических компаний. [Сейчас] почти на 700 тысяч больше. Это о чем говорит? О том, что наш туризм востребован”, - заявил замминистра. По его данным, в 2019 году Беларусь приняла 1,1 млн туристов.

В то же время, продолжил замглавы ведомства, не всем хватает мест для размещения, а “гостиницы переполнены”. По информации Андрейчика, сейчас в Беларуси работает 600 гостиниц, это почти 40 тыс. мест для размещения туристов.

“Есть хорошие гостиницы, есть гостиницы, которые нужно реанимировать, вкладывать в них, проводить текущий ремонт и так далее. Особенно в районных центрах, небольших городках”, – заметил замминистра спорта и туризма.

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Рассказал он и о глэмпинге в стране. Это разновидность кемпинга, в лесу или на берегу озера размещают купольные шатры или палатки с панорамными окнами, при этом на таком отдыхе присутствуют городские удобства: свет, вода, отопление и не только.

Пример глэмпинга

“Глэмпинги у нас сегодня тоже появляются, и в окрестностях Минска, и в районе Браславских озер. Но юридически это пока кемпинги. С точки зрения понятийного аппарата, мы это отрегулируем законодательно”, - поделился планами Андрейчик.

И дополнил, что нужно усовершенствовать процесс получения разрешений на строительство глэмпингов в Беларуси.

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