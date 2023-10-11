Газа оказалась перед "гуманитарной катастрофой" после ответа Израиля на атаку ХАМАС

Опубликовано: 11.10.2023 14:45 , Обновлено: 11.10.2023

Энергетическое управление Газы заявило, что на единственной электростанции блокированного анклава закончится топливо в течение 12 часов, в результате чего палестинский анклав останется без электричества.

Это станет результатом того, что Израиль прекратил поставки после недавнего набега террористов ХАМАС, вооруженной группировки, которая управляет сектором Газы.

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Председатель Палестинского энергетического управления Тафер Мелхем сообщил радио “Голос Палестины” в среду, что электростанция закроется во второй половине дня. В Газе проживает около 2,3 миллиона человек, что делает секьор одним из самых густонаселенных районов в мире.

“Это грозит погрузить сектор в полную темноту и сделать невозможным дальнейшее предоставление всех основных услуг жизнеобеспечения, все из которых зависят от электричества, и будет невозможно частично управлять ими с помощью генераторов в свете прекращения поставок топлива из Рафах Гейт”, - говорится в заявлении, опубликованном властями Газы.

“Эта катастрофическая ситуация создает гуманитарный кризис для всех жителей сектора Газа”, - говорится в документе.

Израиль прекратил подачу электроэнергии в Газу в понедельник в рамках того, что он назвал ‘тотальной осадой” в ответ на зверства боевиков ХАМАС на юге Израиля в субботу и воскресенье. А также захват массы заложников, а том числе женщин и детей.

Израильская блокада оккупированного сектора Газа в ее нынешнем виде действует с июня 2007 года. Израиль контролирует воздушное пространство и территориальные воды Газы, а также два из трех пунктов пересечения границы; третий контролируется Египтом.

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Тем временем, палестинцы в секторе Газа пожаловались, что израильтяне разрушают жилые кварталы, а не какие–то конкретные здания или учреждения. “Мы видим, что израильтяне разделили Газу на кварталы, и теперь они уничтожают [их] один за другим.

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Здесь, в Газе, есть опасения, что израильтяне готовятся к наземному вторжению, поэтому они разрушают главные дороги, основные районы, чтобы подготовиться”, - сообщил корреспондент Al Jazeera.

Он уточнил, что даже вдоль побережья за последние два часа они усилили свои обстрелы. Люди ожидают, что с моря произойдет что-то грандиозное.

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