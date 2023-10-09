"Не будет ни еды, ни света" - Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа

Опубликовано: 09.10.2023 12:56 , Обновлено: 09.10.2023

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября заявил, что его страна объявила "полную блокаду сектора Газа". По его словам, это будет сделано в ответ на зверства палестинцев в захваченных израильских городах на выходных.

“Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё будет отрезано. Мы воюем с нелюдями и действуем соответственно”, - сказал он.

В свою очередь, представитель ЦАХАЛа объявил, что военно-воздушные силы атаковали стратегические центры, принадлежащие ХАМАСу и “Исламскому джихаду” в Газе.

Согласно заявлению армии Израиля, были взорваны военный склад и входная шахта в подземный туннель, используемый высокопоставленными членами организации ХАМАС, а также штаб-квартира “Исламского джихада” в мечети в районе Зейтун и штаб-квартира ХАМАС в Хан-Юнесе.

Тем временем, родители и родственники израильтян, которые, по всей видимости, были взяты в заложники ХАМАСом, продолжают выражать гнев и разочарование в адрес властей.

Один отец, две дочери которого пропали без вести, зачитал сообщение на израильском телеканале с просьбой к правительству начать операцию по возвращению заложников домой – и связаться с семьями заложников.

По его словам, семьи живут в кошмаре. Не может быть, чтобы они узнавали о своих близких только из видеозаписей ХАМАСа, подчеркнул он. Он также призвал израильское правительство привлечь руководство Турции и арабских стран к усилиям по освобождению заложников.