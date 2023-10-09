"Безопасных мест нет" - Израиль освободил свои города и продолжил бомбежки в Газе

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Опубликовано: 09.10.2023 12:05 , Обновлено: 26.02.2025

Житель Газы рассказали 9 октября, что ночью Израиль нанес массированные удары по городам в секторе. В свою очередь, в ЦАХАЛе отчитались, что освободили от террористов все города на границе с Газой.

“Это была тяжелая ночь. Мы ждали своей судьбы, - рассказал “Аль-Джазире” житель Газы Энас Ваджих Кешта.

Мужчина рассказал, что, из-за израильских бомбардировок его семья собралась в одной комнате, “чтобы, если нас будут бомбить, мы могли умереть вместе”.

“Здесь нет безопасного убежища. Каждый является мишенью”, - пожаловался палестинец.

Корреспондентка телеканала “Аль-Джазира” Джамиля Абу Зануна, находящаяся в Газе, сообщила, что за последний час район Шуджайя подвергся массированной бомбардировке.

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Шуджайя является одним из наиболее густонаселенных районов Газы и часто становится объектом израильских авиаударов. В июле 2014 года, во время военной операции Израиля танки и минометы обстреляли окрестности, в то время как десятки однотонных бомб разрушали район до позднего вечера следующего дня, убив 72 палестинца. Тот день палестинця назвали “резня на рассвете”.

Израильские власти заранее предупредили жителей сектора Газа, чтобы те покинули места проживания рядом с объектами ХАМАС.

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Видео и изображения в социальных сетях свидетельствуют, что многие мечети и жилые здания в Газе разрушены. А число погибших на этой территории в понедельник возросло по меньшей мере до 436 человек.

Агентство Организации Объединенных Наций для помощи пострадавшим и организации работ (БАПОР) сообщило, что почти 74 000 человек в Газе были перемещены и нашли убежище в школах. Эти цифры “вероятно, увеличатся по мере продолжения интенсивных обстрелов и авиаударов с воздуха, в том числе по гражданским районам”, говорится в отчёте.

Агентство сообщило, что прямой удар был нанесен по одной школе БАПОР, в которой укрывались люди.

Все города под контролем ЦАХАЛа

В свою очередь, представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 9 октября утром, что Израиль “контролирует” все общины и на данный момент внутри Израиля нет боевых действий, но, возможно, на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.

Заявлено, как убитые дети во время ударов Израиля по сектору Газа:

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По его словам, проводится эвакуация всех населенных пунктов, расположенных вблизи пограничного заграждения. Израиль также находится в состоянии повышенной готовности на севере страны. Вчера там произошло несколько локальных инцидентов, но боевых действий нет.

Также в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение интенсивных авиаударов каждые четыре часа по сектору Газа. По словам пресс-секретаря, атакам подвергаются сотни целей, и Израиль наносит удары только по тем местам, где присутствуют террористы.

По словам Хагари, есть сотни убитых террористов. В секторе Газа нет электричества, и никто не въезжает и не выезжает, добавил он.

Всего ЦАХАЛ за ночь атаковал 500 объектов ХАМАСа и палестинского “Исламского джихада”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/itsroshanshetty/status/1711305800789180646?t=U7KX6_9HqGK_NfqrYc4fbw&s=19”]

В свою очередь, министерство внутренних дел Палестины заявило, что большинство целей были “многоэтажками, жилыми зданиями, гражданскими и служебными объектами, а также многими мечетями”.

К настоящему времени Израиль призвал 300 000 резервистов. Отвечая на сообщения о нехватке снаряжения Армии обороны Израиля, пресс-секретарь настаивал на том, что оборудования и продовольствия достаточно.

По словам пресс-секретаря, число погибших в Израиле составляет около 700 человек, при этом подтверждено, что погибли 73 солдата.

Касаясь вопроса о заложниках, пресс-секретарь сказал, что власти начали информировать семьи и поделятся информацией с общественностью только после того, как с семьями свяжутся. Пресс-секретарь отказался назвать количество заложников.

Палестинские террористы посадили захваченных детей в клетки:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MarkFuckerbird/status/1711267341957574815?t=rnq69E8pVYnK9rdN3RI6ZQ&s=19”]

Тем временем, китайское государственное информационное агентство “Синьхуа” со ссылкой на источник в ХАМАСе сообщило накануне вечером, что Катар выступает посредником в обмене пленными.

“При поддержке США Катар стремится достичь срочного соглашения, которое привело бы к освобождению израильских женщин, захваченных ХАМАСом, в обмен на палестинских женщин-заключенных в израильских тюрьмах”, - сообщил источник в ХАМАСе китайскому новостному изданию.