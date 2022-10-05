FT: США предложили Украине начать решающую битву с Россией до зимы. Что ответил Киев?

Опубликовано: 05.10.2022 16:00 , Обновлено: 04.07.2024

Представители Белого дома и Конгресса США предупредили власти Украины, что им предстоит решающая битва за возвращение территорий на юге страны до того, как наступит зима. Об этом написало издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники во властных коридорах США.

Несмотря на то, что в сентябре и первые дни октября украинские войска добились просто ошеломительных успехов на двух отдельных фронтах - на востоке и на юге - в США уверены, что главная и решающая битва ВСУ ещё только предстоит. И в Вашингтоне хотят, чтобы она состоялась до наступления зимы ещё в 2022 году.

В Пентагоне настаивают, что Киев должен воспользоваться своим преимуществом на востоке Украины, чтобы начать контрнаступление на российские войска, оккупировавшие районы Запорожской и Херсонской областей, которые фактически являются воротами в Крым.

В ISW объяснили, почему российские войска терпят стремительное поражение в Херсонской области

“Приближается сезон боев. Украинцы одержали верх и должны продолжать развивать успех”, - заявил сенатор Крис Мерфи, демократ в Комитете Сената по международным отношениям.

“Настоящая долгосрочная катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрыла доступ Украины к водам от Мариуполя до Одессы. Источником жизненной силы Украины является ее доступ к Одессе, и поэтому для них важно быть в наступлении, а не только в обороне на юге”, - считает американский сенатор, намекая на необходимость освобождения Херсона.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1577257323927511041?s=20&t=Gr7m01Pqs6zEBml7uiv_HQ

Хотя на Западе довольны, что Украина добилась успеха во время своей молниеносной контратаки в Харьковской области, там рассматривают освобождение Херсона как самое важное испытание для ВСУ.

“Если вы можете контролировать Херсон, вы, безусловно, можете помешать добраться до Одессы, чего, я думаю, мы все думаем, что русские действительно хотели”, - сказал высокопоставленный военный чиновник США в интервью FT.

«Мы этого не прячем» — Лукашенко объявил об участии Беларуси в российской «СВО» в Украине

По данным издания, украинцы согласились с тем, что ближайшие недели станут ключевыми в их кампании по возвращению территории на юге.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1577583514593234944?s=20&t=Gr7m01Pqs6zEBml7uiv_HQ

Впрочем, официальные и действующие представители Генштаба Украины предпочитают не рассказывать о своих планах. А президент Украины Владимир Зеленский 5 октября рассказал лишь то, что военные планируют дальнейшее наступление.

“Утро начало с очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Среди других важных рассматриваемых вопросов - стабилизация только что деоккупированных территориий, дальнейшее освобождение наших земель!” - сообщил Владимир Зеленский.

Правда, иногда о планах властей Украины можно услышать от неофициальных, но осведомленных источников.

“Безусловно, необходимо быстро продвигаться в освобождении оккупированных территорий, потому что есть ощущение, что изменения погоды ограничат дальнейшие активные военные действия в этом регионе”, - сказал Игорь Романенко, бывший заместитель начальника украинского Генерального штаба.

“Если наши союзники помогут нам, предоставив более современное оружие, которое нам требуется, ситуация изменится намного быстрее, и мы не будем говорить о погодных факторах”, - добавил он.

Американские военные чиновники и аналитики подсчитали, что Украина может освободить Херсон в промежуток времени с середины ноября до зимних холодов, если ВСУ вообще удастся это сделать.

Ещё один анонимный представитель министерства обороны США заявил, что украинские войска уже продвинулись к северо-востоку от города и создали плацдарм на реке Днепр. ВСУ также движутся в сторону Херсона с севера, но медленнее.

“Им нужно что-то сделать с Херсоном, и как можно скорее… Это поднимает моральный дух местной общественности и военных, но это также доказательство того, что предоставленная подготовка и оборудование используются наилучшим образом”, - выказал удовлетворение ходом боёв представитель Пентагона. В то же время, он напомнил о намерениях Кремля удержать Херсон любой ценой.

“Несмотря на низкий моральный дух войск, Москва укрепила свои позиции на юге, что затрудняет любое украинское наступление. Русские приложили много усилий и много времени, чтобы укрепиться иначе, чем они делали на востоке, - сказал представитель НАТО. - Они смогли переместить оборону, и они смогли построить вокруг какую-то элементарную защиту”.

Однако представитель министерства обороны США заявил, что российские войска испытывают трудности с инфраструктурой и логистикой для переброски грузов до наступления зимы, что Киев мог бы использовать в своих интересах.

Ранее Телеграф сообщил, что Вооруженные силы Украины всего за день прошли более 30 км территории в Херсонской области. Российским военным приходится стремительно отступать. Некоторые в РФ сохраняют надежду снова отбить утраченные земли, некоторые настроены скептически. Другие россияне всерьез обеспокоены ситуацией. Собрали мнения медиалиц.

«Перспективы вполне зияющие» — Что говорят в России о самом быстром отступлении в Херсонской области