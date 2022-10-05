В ISW объяснили, почему российские войска терпят стремительное поражение в Херсонской области

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.10.2022 09:43 , Обновлено: 05.10.2022

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в свежей сводке объяснили, почему российские войска теряют позиции на севере Херсонской области.

По мнению аналитиков, это происходит из-за «скудного расположения» россиян — «оно рушатся под натиском украинцев».

Там со ссылкой на источники отметили, что элементы 126-ой бригады береговой обороны Черноморского флота действовала в этом районе без ротации еще с марта.

По их словам, «линия фронта настолько тонкая, что некоторые населенные пункты на этом участке защищают 15 человек», тогда как оборона требует 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека.

Они обратили внимание, что российские батальоны в Херсонской области размещаются следующим образом: один солдат на 60 метров линии фронта.

«Это описание тонкой и недостаточно укомплектованной линии фронта, наряду с эффективными украинскими наступательными операциями, частично объясняет быстрый темп краха России на этом участке», — заявили в ISW.

В то же время специалисты подчеркнули продвижение Вооруженных сил Украины еще на двух направлениях Харьковском и Луганском.

Контрнаступление ВСУ назвали успешным и в Министерстве обороны Великобритании. Там отметили, что на северо-востоке, в Харьковской области, Украина в настоящее время консолидировала значительную часть территории к востоку от реки Оскол. По их словам, украинцы продвинулись до 20 км за реку в полосу обороны России в направлении узла снабжения г. Сватово.

«Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кремина из большинства своих артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке», — считают в британской разведке.

При этом, там добавили, что в политическом плане власти России, скорее всего, больше будут беспокоится о приближении ВСУ к границам Луганской области, которую Россия аннексировала.

Как писал Телеграф, украинские войска развили 4 октября успешное наступление в Херсонской области, которое началось ещё в понедельник, 3 октября. Тогда ВСУ смогли прорвать линию обороны военных РФ и вклиниться в нее на 25 километров. Уже к середине вторника украинские военные прошли ещё 20 километров. Кажется, это самое стремительное наступление (отступление) с начала войны.

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