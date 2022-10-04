"Мы этого не прячем" - Лукашенко объявил об участии Беларуси в российской "СВО" в Украине

Опубликовано: 04.10.2022 12:43 , Обновлено: 04.10.2022

Александр Лукашенко 4 октября официально заявил, что власти Беларуси участвуют в "Специальной военной операции" (СВО), которую начала в феврале этого года Россия в Украине.

“Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства”, - заявил он на встрече с силовиками 4 октября.

По словам Александра Лукашенко, власти и силовики Беларуси обеспечивают прикрытие “спин русских” и защиту границы Беларуси от Польши и Литвы. Но на территории Украины не воюют.

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“Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие”, - заявил он.

“Ах, как бы Беларусь не вступила в войну”

В то же время, Александр Лукашенко пожаловался, что в Украине опасаются вторжения белорусской армии, но создали там достаточно укреплений и резервов. Сейчас, по его данным, на границе с Беларусью находится до 15 тыс украинских военнослужащих.

“Словом, [Украина] не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии Государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, “ах, как бы Беларусь не вступила в войну”. И постоянно провокации на границе”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Украина начала строить на границе с Беларусью свою «Линию Маннергейма».

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил 20 мая, что украинские вооруженные силы приступили к обустройству укреплений на границе с Беларусью. В Житомирской области протяженность границы составляет примерно 250 километров.

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