ФСБ получит доступ к сведениям о поездках белорусов в такси "Яндекс Go" - "Медуза"

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Опубликовано: 08.08.2023 15:44 , Обновлено: 15.11.2024

С 1 сентября 2023 года ФСБ, в соответствии с постановлением правительства РФ, получит круглосуточный доступ к информации о поездках на такси через сервис «Яндекс Go», в том числе за границей, выяснила «Медуза».

Сервис такси «Яндекса» работает более чем в двадцати странах мира, включая Беларусь, Финляндию, Израиль, Алжир, Норвегию, Казахстан, Грузию и Армению.

«Яндекс Go» отверг обвинения в даче ФСБ доступа к поездкам белорусов

По мнению экс-директора по технологиям «Яндекса» Григория Бакунова, получение спецслужбами данных о поездках за границей представляет особый риск для россиян, которые после начала войны переехали в страны бывшего СССР. Станут доступны сведения и о поездках белорусов, считает издание.

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Как ФСБ будет получать данные о поездках?

По мнению Бакунова, спецслужбы могут работать с данными «Яндекса» двумя способами:

в первом случае сотрудники получат доступ к копии всего трафика сервиса;

во втором — лишь к специальному каналу связи, куда будут выгружаться только интересующие ФСБ поездки пользователей.

По оценке экс-директора, второй вариант проще для ФСБ. Он объясняет:

Представьте, что у вас есть две возможности. [Первый] — самостоятельно руками исследовать необработанную кучу данных. И второй — при котором к вам, образно говоря, в почту приходят сообщения о каждой поездке по заданным параметрам типа «Пользователь Х с водителем Y проехал из точки A в точку B».

Дальше все в руках ФСБ — насколько им вообще захочется самостоятельно в общей куче разобраться. Если у них есть для этого специальные люди, то могут и почитать [весь массив поездок].

К каким данным будет доступ у ФСБ?

В теории — ко всей информации, которую собирает сервис такси. Это и автоматически собираемая техническая информация. Например:

IP-адрес;

идентификатор устройства;

его тип и модель;

используемая операционная система;

сведения о браузере или мобильном приложении.

И сведения, которые компании предоставляет сам человек. Такие как:

имя;

телефонный номер;

электронный адрес;

банковская информация;

комментарии пользователя;

адреса поездок.

Что говорят в “Яндексе”

«Яндекс» отрицает, что ФСБ получит доступ к данным о поездках на такси за пределами России. Информацию о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где поездка была совершена. Об этом сообщили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса», комментируя информация о том, что к данным клиентов, которые пользуются сервисом за границей, будет иметь доступ ФСБ.

В пресс-службе “Яндекса” заявили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах». В компании добавили, что после 1 сентября «эта логика не изменится».

Ранее Телеграф писал, что «Яндекс Go» начал бесплатно предоставлять белорусам такси:

«Яндекс Go» начал бесплатно предоставлять белорусам такси. Кому именно?