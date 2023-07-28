«Яндекс Go» начал бесплатно предоставлять белорусам такси. Кому именно?

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Опубликовано: 28.07.2023 18:37 , Обновлено: 15.11.2024

Сервис «Яндекс Go» стал предоставлять в Беларуси бесплатные поездки. Воспользоваться этим могут представители некоторых организаций.

Речь идет про благотворительные фонды, профильных специалистов, сотрудничающие с такими фондами (например, врачи, психологи, реабилитологи), рассказал Onliner.

Также Светлана Воронина, руководитель международных соцпроектов «Яндекс Go», рассказала, что в приложении уже есть функция спецвозможностей — например, пассажир на инвалидном кресле или плохо слышащий, могут указать это при заказе, а водитель получит такой комментарий и поможет.

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«Сейчас мы запустили программу поддержки для благотворительных организаций и их подопечных на регулярной основе. Надеемся, что это поможет людям с тяжелыми заболеваниями быстрее получать помощь специалистов, с комфортом добираться на лечение, учебу, посещать мероприятия и кружки», — сказала она.

[info_b]Благотворительные поездки доступны в тарифах «Эконом» и «Детский». Проект будет действовать во всех городах присутствия «Яндекс Go» в Беларуси — их более 35. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси:

В Беларуси изменился порядок оплаты за поездки в такси. Что нового?