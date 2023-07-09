Можно ли ребенку ездить в белорусских такси без взрослых? Вот что говорит закон

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Опубликовано: 09.07.2023 15:31 , Обновлено: 15.11.2024

Юрисконсульт рассказал, может ли ребенок сам вызвать такси и поехать на нем без сопровождения взрослых? Что на этот счет говорит закон?

Само по себе, законодательством это не запрещено. Но есть одна деталь: в Правилах автомобильных перевозок пассажиров говорится, что пассажир обязан «обеспечить сопровождение при городских и пригородных автомобильных перевозках ребенка до 7 лет», поделился информацией порталnewgrodno. Поэтому отправлять детей одних в поездку на такси допускается с этого возраста.

По поводу заказа ребенком такси, то согласно статье 27 Гражданского кодекса, дети в любом возрасте могут совершать мелкие бытовые сделки. Но понятие «мелкая бытовая сделка» законом не раскрывается и является оценочным в каждой конкретной ситуации.

Поэтому рекомендуется, чтобы заказчиком такси был взрослый, который мог бы сам договориться с водителем о маршруте поездки и посадить ребенка в машину.

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