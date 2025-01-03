Опубликовано: 03.01.2025 08:45 , Обновлено: 03.01.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкими заявлениями в адрес Украины, назвав прекращение транзита российского газа через украинскую территорию «саботажем Зеленского». По его словам, такие действия могут привести к потере Словакией и ЕС около полумиллиарда евро в год.

В видеообращении, опубликованном 2 января, Фицо также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинских беженцев в Словакии, если Киев не продлит договор о транзите газа.

«Представители Словакии в ближайший вторник в Брюсселе будут поднимать вопрос о прекращении транзита», — заявил Фицо, добавив, что после этих переговоров он запланировал созвать заседание правящей коалиции, а затем и своего кабинета, чтобы обсудить возможные ответные меры.

Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электричества в ответ на остановку транзита российского газа

В свою очередь, оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (SaS) обвинила премьер-министра в «позорной лжи» и «подыгрывании российской пропаганде», сообщило словацкое издание Pravda. По словам председателя SaS Бранислава Грёлинга, Фицо знал о прекращении транзита газа через Украину уже давно, но за год пребывания в должности «не был способен сделать абсолютно ничего».

«Прекращение транзита газа через Украину происходит на основании надлежащего истечения срока действия контракта между российской и украинской сторонами. С самого начала российской агрессии было публично заявлено, что с 1 января 2025 года будет невозможно использовать маршрут через территорию воюющей Украины для транспортировки российского газа в Словакию и вообще в Европу», — подчеркнул Грёлинг.

Депутат парламента Карол Галек от SaS также отверг слова Фицо о «дешёвом» российском газе. «Давно уже не существует „дешёвого“ российского газа, потому что цену определяет не только товар, но и его доступность. А самый дорогой газ — это тот, которого у нас нет в тот момент, когда он нам нужен», — заявил Галек, добавив, что Россия в настоящее время не может обеспечить Словакию доступным газом.

В то же время, по словам Галека, Чехия предложила Словакии помощь в транспортировке газа через свою территорию, а Германия отменила «спорный» сбор за транзит газа.

«Если правительство хотело договориться о продолжении транзита газа через территорию Украины, то надо было ехать в Киев. Но у Фицо, очевидно, не хватило на это смелости, и вместо этого он предпочёл искать поводы, чтобы оскорбить президента Владимира Зеленского и встать на сторону Владимира Путина», — заявил Галек, добавив, что Фицо «запятнал имя Словакии в глазах всего демократического мира».

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре Роберт Фицо посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. После этого визита президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность зависимостью словацкого премьера от Москвы и предположил, что этим вопросом должны заинтересоваться спецслужбы Словакии.

Премьер Словакии Фицо тайно прилетел к Путину в Москву

В среду российский «Газпром» сообщил о прекращении экспорта газа в Европу через Украину с 8 утра по московскому времени в связи с истечением срока действия договора о транзите. Президент Украины Владимир Зеленский, обосновывая решение не продлевать договор, заявил, что не хочет, чтобы Россия и дальше «зарабатывала миллиарды на крови украинских граждан».

В пятницу Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии в ответ на отказ Киева от транзита российского газа. В ответ на это Зеленский обвинил Фицо в открытии «второго энергетического фронта» против Украины по приказу Путина.

«Путин поручил открыть второй фронт» — Зеленский ответил на угрозы премьера Словакии Фицо