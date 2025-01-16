Фицо анонсировал возможную встречу с Зеленским «в ближайшие несколько дней»

Опубликовано: 16.01.2025 19:34 , Обновлено: 16.01.2025

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие несколько дней. Как сообщил словацкий портал Pravda, темой встречи станет вопрос транзита российского газа через территорию Украины.

«Мы ищем другую дату встречи, она должна состояться в ближайшие несколько дней», — процитировало Фицо издание pravda.sk.

Премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры

Ранее Фицо предлагал Зеленскому провести встречу на словацкой территории вблизи границы с Украиной, чтобы обсудить поставки газа в Словакию и другие страны. Однако Зеленский в ответ пригласил Фицо в Киев 17 января. Позже вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что Фицо не поедет в Киев в пятницу.

«Приезжайте в Киев» — Зеленский ответил на приглашение Фицо встретиться для переговоров

Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ, в частности, получала и Словакия. Позже премьер Словакии пригрозил принять жёсткие меры против Украины, если проблемы с транзитом не будут решены, при этом они с Зеленским вступили в заочную перепалку.

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