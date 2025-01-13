"Приезжайте в Киев" - Зеленский ответил на приглашение Фицо встретиться для переговоров

Опубликовано: 13.01.2025 21:00 , Обновлено: 13.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января ответил на приглашение словацкого премьер-министра Роберта Фицо встретиться в Словакии, возле границы с Украиной, чтобы обсудить прекращение транзита российского газа. Напомним, такое предложение Фицо опубликовал в своем Facebook также в понедельник.

“Хорошо. Приезжайте в Киев в пятницу”, - лаконично [link href=“https://x.com/ZelenskyyUa” target=“_blank” rel=“noopener”] ответил [/link] Зеленский в соцсети Х. Больше никак слова Фицо он комментировать не стал.

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о содержании поста премьер-министра Словакии в Facebook. В своем письме он подчеркнул, что не намерен «далее эскалировать напряжение» и хочет сосредоточиться на решении проблемы, связанной с прекращением транзита газа. Это, по его мнению, наносит ущерб как самой Украине, так и Словакии и Евросоюзу.

“Как у председателя правительства Словацкой Республики, у меня во многих областях другое мнение, чем то, которое представляете вы. Прежде всего, я не верю в стратегию, что продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине ведет к укреплению позиций Украины на возможных мирных переговорах», — считает Фицо.

Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий, поддержку существующих мирных планов и предложил проведение мирных переговоров на любом уровне в том числе в Словакии.

Премьер Словакии Фицо пригласил Зеленского на переговоры