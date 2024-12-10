Европейские страны перестали принимать заявки на убежище от сирийских беженцев. Депортировать будут?

Опубликовано: 10.12.2024 11:03 , Обновлено: 10.12.2024

Власти ряда европейских стран временно приостановили приём заявок на предоставление убежища от граждан Сирии. В Федеральном управлении по миграции и беженцам Германии, в частности, объяснили это тем, что в Сирии сейчас складывается "запутанная ситуация" с неясными перспективами, поэтому европейские страны решили взять паузу в вопросах беженцев.

По данным немецкого издания Spiegel, сославшегося на представителя Федерального управления по миграции и беженцам, решение властей на данный момент касается более 47 тысяч заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, решение по которым ещё не принято. Их них около 46 тыс. заявок были поданы впервые.

На аналогичный шаг, по данным BBC, также пошли власти Австрия, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Греции, Дании, Норвегии.

Миграционное управление последней, в частности, сообщило, что поданные ранее заявки от сирийцев пока просто не будут обрабатывать — ни отклонять, ни удовлетворять их. Одновременно с этим для этих граждан пообещали увеличить законное время ожидания, в течение которого они могут находится в центрах приема беженцев на территории страны.

“Пока мы ничего не можем сказать о том, сколько времени это займет. Лица с сирийским прошлым, подавшие заявление о защите в Норвегии, по-прежнему имеют право на место в центре приема беженцев. Пока заявления о предоставлении убежища будут приостановлены, льготы и другие права и обязанности для этой группы останутся неизменными”, - заверили в миграционном ведомстве Норвегии.

Несмотря на то, что большинство государств заверило потенциальных беженцев о том, что их не планируют депортировать обратно на родину, в некоторых странах такие разговоры уже ведутся.

С такой инициативой, в частности, выступили представители правых партий в Германии, о чём сообщило издание The Times. Так, член бундестага от Христианско-социального союза Андреа Линдхольц заявила, что страна уже “перевыполнила” свои гуманитарные обязательства, призвав прекратить приём беженцев из этой страны. Более того, депутат высказала мнение о том, что если в Сирии “установится мир”, у тех сирийцев, которые сейчас ищут пристанища в Германии, “не будет и причин оставаться”.

[info_b]Согласно данным немецких властей, в Германию с 2011 года, когда в Сирии разгорелась гражданская война, прибыло в общей сложности более 970 тыс. граждан этой страны. Таким образом, Германия приняла практически каждого седьмого уехавшего сирийца.[/info_b]

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