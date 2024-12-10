250 авиаударов. Израиль начал "крупнейшую атакующую операцию в истории" в Сирии

Опубликовано: 10.12.2024 07:53 , Обновлено: 10.12.2024

Источник в израильской службе безопасности сообщил израильскому Армейскому радио, что ЦАХАЛ атаковал более 250 целей в Сирии в ходе "одной из крупнейших атакующих операций в истории" военно-воздушных сил страны.

Неназванный источник сообщил финансируемому государством израильскому Армейскому радио, что “в Сирии было атаковано более 250 военных объектов”. Источник добавил, что целями были “базы армии Асада, десятки истребителей, десятки ракетных комплексов класса ”земля-воздух”, производственные площадки и склады […], а также ракеты класса “земля-земля”.

Корреспондент арабского телеканала Al-Jazeera сообщил, что в Дамаске и прилегающих районах были слышны взрывы. А Сирийская гражданская оборона, также известная как “Белые каски”, заявила, что ее пожарные потушили пожар в Дамаске после израильских атак на научно-исследовательские центры на окраине города.

В организации заявили, что слухи о токсичных газах в городе не соответствуют действительности. “Мы подтверждаем, что во время тушения пожара не было обнаружено никаких признаков необычных токсичных паров, и случаев удушья среди гражданских лиц не наблюдалось”, - говорится в сообщении.

По данным телеканала Al-Jazeera, израильские удары нацелены на уничтожение оборонительных баз Сирии. 9-10 декабря ЦАХАЛ нанес удары по трем крупным аэропортам: одному в Камышили на севере страны, другому в Хомсе, третьем по величине городе страны, а затем по аэропорту Меззе в Дамаске.

И это касается не только военно-воздушных баз. Израильтяне также наносят удары по стратегическим объектам, включая военные штабы и склады боеприпасов. А также по местам, которые, как утверждают в Иерусалиме, являются складами химического оружия и производственными объектами.

В Цахале также заявили, что уничтожили десятки вертолетов и самолетов, где пояснили, что делают это потому, что обеспокоены тем, что эти стратегические объекты и военная техника могут попасть в руки происламской оппозиции, которая только что захватила Дамаск. Согласно сообщениям, Израиль также захватил буферную зону внутри страны после вывода сирийских войск.