Асад с семьёй укрылся в Москве – «РИА Новости»

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 09.12.2024 07:47 , Обновлено: 10.12.2024

Москва предоставила убежище, "исходя из соображений гуманитарного характера", сбежавшему из страны президенту Сирии Башару Асаду. В российскую столицу он прибыл вместе с членами своей семьи. Такую информацию вечером 8 декабря распространили ряд российских госСМИ, включая РИА "Новости", ссылаясь при этом на неназванный источник в Кремле.

По словам анонимного источника, Россия настаивает на “поиске политического решения в урегулировании сирийского кризиса”, в частности, на возобновлении мирных переговоров под эгидой ООН.

По его словам, российские официальные лица “находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции”. Какая именно из многочисленных военизированных группировок, действующих на территории Сирии, имеется ввиду, источник не уточнил. Однако он заявил, что те “гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений” на территории раздираемой гражданской войной страны.

“Надеемся на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией”, - процитировало источник российское агентство.

Официальная Москва информацию анонимного источника не подтвердила и не опровергла.

Повстанцы пообещали 10 млн долларов за бежавшего Асада

Между тем, в турецком издании Ipekyol появилась информация о том, что оппозиционные силы, взявшие под свой контроль Сирию, назначили награду в 350 миллионов лир (в эквиваленте - 10 млн долларов ) тому, что поможет поймать бежавшего из страны Асада.

“Мы дадим вознаграждение в размере 10 миллионов долларов любому, кто предоставит любую информацию, которая поможет его поимке”, - процитировало турецкое издание заявление, сделанное от имени Центра военных операций.

Тем временем события в Сирии впервые прокомментировал президент США Джо Байден. Он также предположил, что Асад может находиться в Москве и заявил, что считает, что его нужно “привлечь к ответственности”.

Американский лидер также пообещал сотрудничать с сирийской оппозицией в переходный период, но с осторожностью упомянул о группах повстанцев “с террористическим прошлым”, за которым США, по его словам, будут внимательно наблюдать.

“Сейчас они говорят правильные вещи, но мы также будем наблюдать за их действиями”, - подчеркнул Байден.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство иностранных дел России днём 8 декабря выступило с официальным заявлением по ситуации в Сирии. Там заявили о том, что Башар Асад провёл переговоры с “рядом участников вооруженного конфликта”, по результатам которых “принял решение оставить президентский пост” и покинул страну. По данным российского МИДа, Асад дал уполномоченным лицам указание “осуществить передачу власти мирным путем”. Однако, о местонахождении самого Асада в МИД России ничего не упомянули.

МИД России заявил, что Асад решил «оставить президентский пост» и покинул Сирию