ВВС Израиля и США ударили по военным складам и объектам ПВО в Сирии

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Опубликовано: 09.12.2024 08:55 , Обновлено: 10.12.2024

В воскресенье, 8 декабря, истребители ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей на территории Сирии. Как пояснили израильские власти, это было сделано из опасения, что оружие и военная техника попадут в руки боевиков, которые действуют на территории разрываемой гражданской войной страны. С такой же аргументацией к бомбардировкам сирийской территории присоединились американские войска.

Израильское издание The Times of Israel, ссылаясь на собственные анонимные источники в Министерстве обороны, сообщило о том, что десятки самолетов ВВС Израиля нанесли “очень интенсивные удары” по многочисленным целям, уделяя особое внимание уничтожению “стратегического оружия”.

По данным источников издания, израильские военные уничтожили хранилища ракет, передовые системы ПВО и объекты по производству оружия. Среди целей израильской армии, по словам источника, оказался и объект по производству химического оружия.

По данным Reuter, которое сослалось на два собственных неназванных источника в сфере региональной безопасности, в воскресенье израильская авиация поразила как минимум семь целям на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала к северу от города Сувейда, которую сирийские войска покинули в субботу вечером. Региональные источники сообщили, что армия оставила большой запас ракет, батарей ПВО и боеприпасов, которые были поражены израильской авиацией.

Источники Reuters также сообщили об ударе по авиабазе Меззе в Дамаске. О взрывах и вспыхнувшем после авианалёта пожаре на этой базе жители сирийской столицы сообщили в соцсетях, выложив соответствующие видеозаписи.

Также, по данным Reuters, в результате ещё одной волны авиаударов по сирийской столице были поражены правительственный исследовательский центр, главное таможенное управление и комплекс зданий, прилегающих к офисам военной разведки в комплексе безопасности в районе Кафр-Суса в Дамаске. Именно так, согласно предыдущим заявлениям израильской стороны, иранские ученые разрабатывали ракеты. Также сообщается об уничтожении инфраструктуры, используемой для хранения конфиденциальных военных данных, оборудования и деталей управляемых ракет.

Истребители США нанесли удар по 75 объектам “Исламского государства” в Сирии

Одновременно с этим к бомбардировкам сирийской территории присоединились американские военные. Согласно официальному заявлению, опубликованному в том числе на страничке Центрального командования США в Х, целью их авиаударов стали объекты террористической группировки “Исламское государство” в центральной Сирии.

Согласно заявлению самих военных, американские самолеты нанесли удары по более чем 75 объектам “Исламского государства”, поразив лагеря боевиков, но, как настаивают в США, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения.

В Центральном командовании США заявили, что вместе с союзниками и партнерами в регионе намерены “продолжить проводить операции по снижению оперативных возможностей ИГИЛ” в Сирии.

“Не должно быть никаких сомнений — мы не позволим ИГИЛ восстановиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они каким-либо образом будут сотрудничать с ИГИЛ или поддерживать их”, — заявил генерал Майкл Эрик Курилла.

ЦАХАЛ впервые за 50 лет вошла на Голанские высоты

Фото иллюстрационное: AFP

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с 1974 года заняли новые позиции в буферной зоне между Израилем и Сирией на Голанских высотах. Свое присутствие в этих районах израильская армия увеличила в качестве меры предосторожности, заявив, что находится в состоянии повышенной готовности, чтобы не допустить проникновения боевиков в буферную зон.

При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что никаких существенных изменений в правилах для жителей Голанских высот не произошло и заверили, что не намерены вмешиваться в события, происходящие в Сирии.

“Армия обороны Израиля разместила войска в буферной зоне и в ряде районов, которые необходимо защищать, чтобы обеспечить безопасность общин на Голанских высотах и ​​граждан Израиля”, — говорится в официальном заявлении военных.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что размещение войск в буферной зоне является “временной мерой”, но в зависимости от развития событий они могут “остаться там надолго”. Военные заявили, что останутся там до тех пор, пока ситуация в Сирии не прояснится.

Ранее Telegraf.news рассказал, что утром в воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в сирийскую столицу Дамаск и объявили о взятии города, в том числе президентского дворца Башара Асада, под свой контроль. Вооружённая оппозиция также выступила по национальному телевидению с официальным обращением, в котором заявила о «падении режима Асада». В настоящее время в Дамаске объявили комендантский час в столице — с 16:00 до 5:00.

Асад исчез, а повстанцы объявили об окончании «эпохи тьмы», захватив столицу Сирии Дамаск