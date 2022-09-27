Европа смогла заменить российский газ СПГ, чтобы спокойно прожить зиму — Bloomberg

Опубликовано: 27.09.2022 11:31 , Обновлено: 27.09.2022

Страны Евросоюза смогут пережить зиму без поставок российского газа. Об этом свидетельствуют «бешеные» закупки сжиженного природного газа (СПГ), считают эксперты BloombergNEF.

В их отчете,опубликованном 27 сентября, сказано, что зимой Европа может импортировать СПГ примерно на 40% больше, чем в прошлом, 2021 году. А летом 2023 года у стран есть шанс увеличить закупки еще на 14%. По словам специалистов, это поможет компенсировать полную остановку прокачки газа в российских трубопроводах с 1 октября.

При этом, как отметили в Bloomberg, европейцы, чтобы получить дополнительное топливо, должны будут купить на спотовом рынке СПГ на 90% больше, чем они получили по долгосрочным контрактам. Это «поддержит мировые цены на газ», которые резко выросли после российского вторжения в Украину, а еще усилит конкуренцию со странами Азии.

Кстати, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в конце августа заявила, что ЕС в августе достиг необходимого уровня газа в хранилищах — не менее 80% заполняемости в среднем. 14 сентября она уточнила, что уровень заполненности газохранилищ достиг 84%.

Новость Телеграф

А 22 сентября стало известно, что поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 году составят 11,5 млрд кубометров, что на 40% больше, чем в 2021 году.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG поздно вечером 26 сентября. Как пишут СМИ, газ попал в Балтийской море, а немецкие власти подозревают целенаправленную атаку Украины или России.

В «Северных потоках» упало давление. Газопроводы могли повредить Киев или Москва — Tagesspiegel