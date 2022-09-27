В «Северных потоках» упало давление. Газопроводы могли повредить Киев или Москва — Tagesspiegel

Опубликовано: 27.09.2022 08:36 , Обновлено: 27.09.2022

На обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Об этом сообщил оператор газопроводов Nord Stream AG поздно вечером 26 сентября. Как пишут СМИ, газ попал в Балтийское море, а немецкие власти подозревают целенаправленную атаку Украины или России.

Известно, что сначала авария произошла на газопроводе «Северный поток-2» (его еще даже не ввели в эксплуатацию). По информации Reuters со ссылкой на власти Дании, произошла утечка газа в Балтийское море, в районе острова Борнхольм.

Как сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG, «в каком-то месте» на протяжении газопровода «вероятно, появилась дыра». Хотя причину утечки все еще выясняют.

[info_b]«Северный поток — 2» — магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Его построили осенью 2021 года, но так и не запустили.[/info_b]

Позже падение давления зафиксировали и на газопроводе ««Северный поток-1». О причинах также неизвестно.

[info_b]«Северный поток» — часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов «Ямал — Европа». После начала войны РФ снизила прокачку газа по нему, а после и вовсе остановила.[/info_b]

Тем временем в газете Tagesspiegel заявили , что немецкие спецслужбы не считают это совпадением и подозревают спланированную диверсию.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной атакой», — сказал человек, знакомый с оценкой федерального правительства и федерального правительства.

Там обсуждают два варианта, кто стоит за диверсией. Как пишет издание, ответственность могут нести украинские или связанные с Украиной силы. Если «Северный поток» полностью выйдет из строя, поставки газа из РФ в Германию и Центральную Европу будут возможны только через Польшу или украинскую трубопроводную сеть.

В тоже время операцию «под чужим флагом» могла провести и Россия. Это может вызвать дополнительную неопределенность, и цена на газ может снова подняться, чтобы усугубить кризис цен на энергоносители в Европе, который в последнее время минимально ослаб.

Ранее Телеграф писал, что в российском «Газпроме» 20 сентября сообщили, что с 22 сентября приостановят поставку по газопроводу «Сила Сибири», по которому газ идет в том числе в Китай.

«Газпром» объявил об остановке поставок газа в Китай по «Силе Сибири»