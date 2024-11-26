Этот дорожный знак с "прищуренными глазами" ставят за границей в особых местах. Хотели бы такой в Беларуси?

Опубликовано: 26.11.2024 16:17 , Обновлено: 26.11.2024

Некоторые дорожные знаки порой могут поставить водителей в тупик. Например, в странах Южной Америки можно встретить необычный знак с "прищуренными глазами" в белом круге, обведённый красным контуром. На дорогах Беларуси (к счастью или к сожалению) его не встретишь, и этому есть вполне логичное объяснение.

Каждый водитель понимает, насколько важно знать дорожные знаки, а если вы собираетесь за границу на автомобиле, то вдвойне. Несмотря на то, что в целом ПДД схожи, в каждой стране есть свои особенности. Вот и далёкая Колумбия не стала исключением. Здесь на трассах можно заметить необычный знак с “глазами”, который наверняка вызвал у вас массу вопросов. Так что же он означает?

Оказывается, такие знаки предупреждают о необходимости включения ближнего света. Обычно их размещают у въездов в туннели и городские переходы с искусственным освещением. Кроме того, его можно заметить на дорогах с ровной поверхностью, где водитель, едущий в противоположном направлении, может быть ослеплён, передал польский Интернет-портал Moto.pl.

К слову, недавно Милиция Минска в официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключалась в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать “этот колхоз” с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»

В ответ на это одна из столичных компаний, которая занимается продажей световых комплектующих для автомобилей, опубликовала в своём TikTok-аккаунте видео, в котором показала, что якобы может произойти, когда в транспорте стоят заводские фары.

«Это реальность» — В TikTok ответили ГАИ и белорусам на просьбу «убрать колхоз». Но «связь» увидели не все

Также Telegraf.news писал, что вУВД Гомельского облисполкома рассказали об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырёх автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, на котором запрещён обгон.

На дорогах Гомельской области нанесли новую разметку в виде кривых стрелок. В ГАИ рассказали зачем