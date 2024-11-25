На дорогах Гомельской области нанесли новую разметку в виде кривых стрелок. В ГАИ рассказали зачем
В УВД Гомельского облисполкома рассказали об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырёх автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, на котором запрещён обгон.
Так, экспериментальную горизонтальную разметку можно увидеть на следующих дорогах Гомельщины:
- М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин,
- М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины»,
- Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины»,
- Н-4739 «Мозырь — Петриков».
Инспекторы Гомельщины объяснили, что помимо разметки установили также дублирующие дорожные знаки «Обгон запрещён» слева и справа от проезжей части. В ведомстве добавили, что цель таких белых стрелок — повысить безопасность дорожного движения и предотвратить ДТП, связанные с выездом на встречную полосу и нарушением правил обгона.
Ранее Telegraf.news писал, что в Белорусском дорожном научно-исследовательском институте (БелдорНИИ) сообщили, что в трёх областях Республики — Минской, Брестской и Витебской — нанесли экспериментальную дорожную разметку. На предприятии объяснили, что сделали это для того, чтобы определить “оптимальный подход” к применению материалов для горизонтальной разметки, таких как эмаль и световозвращающие стеклошарики.
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Кроме того, мы рассказывали, что в Госавтоинспекции Мингорисполкома сообщили о нанесении «экспериментальной разметки» на столичной кольцевой автодороге. Планируется, что нетипичные стрелки помогут водителям адекватно оценивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Если ноу-хау докажет свою эффективность, разметка появится и на других участках белорусских дорог.
ГАИ предупредила белорусов об «экспериментальной разметке». Что она означает?