"Займитесь ими" — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог "этот колхоз"

🎥 Видео

Опубликовано: 19.11.2024 20:51 , Обновлено: 21.11.2024

Милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать "этот колхоз" с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

В ведомстве обратили внимание, что зачастую некоторые водители специально устанавливают неправильную светотехнику, при этом пренебрегая регулировкой фар. Как итог — ослеплённый водитель едущего на встречу авто. Более того, по словам милиционера, некоторые и вовсе забывают переключить дальний свет на ближний. Всё это может привести к ДТП со смертельным исходом.

“Если вас ослепил встречный автомобиль, вы должны немедленно включить аварийную световую сигнализацию и, не перестраиваясь, снизить скорость движения и остановиться”, — посоветовали в милиции.

К слову, в комментариях с милиционерами согласились целиком и полностью. Одни белорусы призывали увеличить штраф до 50 БВ и приравнять подобное нарушение к ДТП, а другие — “бороться с правильной регулировкой фар”, а не с “ксеноном и светодиодами”. Третьи слёзно молили убрать “этот колхоз” с дорог и наказывать за такие лампочки в штатной оптике.

«Это реальность» — В TikTok ответили ГАИ и белорусам на просьбу «убрать колхоз». Но «связь» увидели не все

“Каждый второй с такими фарами ездит по городу. Спокойно. И никто их не трогает, не наказывает. ГАИ, скажите, почему?” — задала вопрос одна из пользовательниц видеоплатформы. Другой добавил: “Ребята гаишники, огромная просьба! Займитесь ими, с не правильными лампочками. 44 года за рулём, никогда не было проблем. Но сейчас очень опасно стало работать!”

“Всё равно ещё мало внимания уделяется это проблеме. Маршрутки на трассе светят как НЛО своими синими фарами, перед ней невозможно ехать”, — пожаловался в комментариях ещё один белорус.

Что грозит за неправильные фары?

Правоохранители добавили, что эксплуатация транспортного средства с непредусмотренными заводом-изготовителем внешними световыми приборами категорически запрещена. В случае, если инспекторы ГАИ заметят, водителю грозит штраф в размере 5 БВ (на сегодняшний день это 200 белорусских рублей), а также предписание на устранение неисправности.