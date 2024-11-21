"Это реальность" — В TikTok ответили ГАИ и белорусам на просьбу "убрать колхоз". Но "связь" увидели не все

🎥 Видео

Опубликовано: 21.11.2024 13:46 , Обновлено: 21.11.2024

Одна из столичных компаний, которая занимается продажей световых комплектующих для автомобилей, опубликовала в своём TikTok-аккаунте видео, в котором показала, что якобы может произойти, когда в транспорте стоят заводские фары. Напомним, ранее мы рассказывали, что белорусы начали жаловаться на "колхоз" на дорогах, имея ввиду светодиодные лампочки, которые ослепляют водителей и таким образом приводят к ДТП.

Так, авторы продемонстрировали на видео действие заводской оптики, придуманной инженерами 20 лет назад. На кадрах видно, как водитель едет по дороге с включённым светом и… съезжает в кювет. Правда, многие никакой связи в этом не увидели, отметив, что дело не столько в фарах, сколько в умении смотреть на знаки и управлять автомобилем.

“В чём тут связь — видео и свет? Это просто биба или боба за рулём был”, — поделился мнением один из пользователей соцсети. Другой добавил: “Bi-Led линзы — это зло, слепящее встречку в любое время суток. Особенно на высоких машинах… В ответ на это авторы ролика ответили: “Что поделать, это реальность, будем привыкать. Сейчас все новые машины с такой оптикой…”

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“Думаю, тут не в фарах дело. Просто кто-то не смотрит на знаки”, — предположил ещё один белорус в комментариях.

“Включить дальний — нет. Смотреть на знаки — нет. Сбавить скорость —нет. Зато инженеры плохие!” — не согласился с выводом авторов очередной подписчик TikTok, на что те ему ответили: “Инженеры норм типы. 40 лет назад придумали галоген, 10 лет назад — Bi-Led модули. Динозавры в комментариях до сих пор топят, что Bi-Led — зло, а штатка — супер”.

Что грозит за неправильные фары?

Ранее милиция Минска напомнила, что эксплуатация транспортного средства с непредусмотренными заводом-изготовителем внешними световыми приборами категорически запрещена. В случае, если инспекторы ГАИ заметят, водителю грозит штраф в размере 5 БВ (на сегодняшний день это 200 белорусских рублей), а также предписание на устранение неисправности.

Также Telegraf.news писал, что МВД Беларуси объявило о проведении профилактического мероприятия под названием “Сохрани себе жизнь”. Так, на протяжении семи дней, с 20 по 26 ноября, милиционеры пообещали организовать “усиленный надзор” за дорожным движением по всей Беларуси. Ожидается, что пристальное внимание ГАИ будет направлено на наличие фликеров в тёмное время суток и в плохую погоду.

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