«Это совсем опасно» - Медведев пригрозил расширить «санитарную зону» до Польши

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.05.2024 09:10 , Обновлено: 18.05.2024

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 мая высказался о так называемой "санитарной зоны" в Украине. Именно стремлением создать такую буферную зону президент России Владимир Путин объяснил нынешнее наступление российской армии в Харьковской области Украины.

В пятницу, 17 мая, Путин пояснил, что российские войска намерены “создать зону безопасности, санитарную зону” на харьковском направлении, чтобы лишить ВСУ возможности обстреливать российские населённые пункты в приграничье, в частности, в окрестностях Белгорода.

Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале развил эту идею, заявив, что границы такой санитарной зоны, возможно, придётся расширить - до границ Польши.

“Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно”, - написал он.

По мнению Медведева, “иначе безопасность российских городов и сел не обеспечить”, даже подписав соответствующее соглашение с Киевом.

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Пойти на такой шаг, по словам политика, Россия может в случае, если западные союзники Украины будут поставлять стране дальнобойное оружие. Медведев привёл следующие расчёты: в случае применения ВСУ ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, “практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону”.

“Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70-100 км для верности)”, - заявил зампредседателя Совбеза РФ.

Он также пригрозил западным союзникам Украины “нестратегическим ядерным оружием”, учения с которым недавно аннонсировала Россия. По его словам, это - “понятие весьма растяжимое”.

“К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся и ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man. Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете”, - призвал Медведев.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство обороны России анонсировало 6 мая проведение учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Присоединится к российским учения по применению тактического ядерного оружия пообещали и власти Беларуси.

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