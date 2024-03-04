"Украина — это, безусловно, Россия" — Медведев заявил, что среди властей Украины "нет людей"
На "Всемирном фестивале молодёжи" в Краснодарском крае в РФ, который прошёл 4 марта, Дмитрий Медведев заявил, что "Украина — это Россия". Также во время выступления он продемонстрировал зрителям коллаж из мемов про западных лидеров.
На марафоне “Знание. Первые”, который прошёл в рамках фестиваля, Медведев также отметил, что “чужой земли России не надо, а своё она не отдаст”, сообщило российское издание “Комсомольская правда”. Затем политик добавил, что эту мысль оппоненты государства должны «зарубить себе на носу».
“Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия”, — сказал зампред Совбеза России.
Во время встречи Медведев сделал акцент на том, что “попытки игнорировать российское общественное мнение должны кануть в небытие”, передаёт информагенство “ТАСС”. По словам политика, если бы Украина не попала в глупейшую ловушку, которую расставили США и их союзники, “все могло бы быть иначе”.
Также глава Совета безопасности РФ назвал украинские власти “глумливыми ворами, политическими тряпками и неонацистами”. Медведев подчеркнул, что переговоры возможны только с новым руководством Украины, поскольку действующая власть неспособна на конструктивный диалог, сообщило российское агентство Interfax.
“Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то вряд ли. Нет, не смогут они вести конструктивные переговоры. Таких людей там не было, нет и не будет”, — заявил Медведев.
Ранее Телеграф сообщил, что Пюпресс-секретарь комиссии ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на недавнее заявление Дмитрия Медведева о желании захватить Киев и Одессу, которые он назвал “русскими городами”.
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