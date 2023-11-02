"Пойдет на пользу России" - Залужный рассказал, чем грозит переход войны в "позиционную"

Опубликовано: 02.11.2023 07:44 , Обновлено: 02.11.2023

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что переход конфликта с Россией в стадию позиционной войны "несёт огромные риски для украинских вооруженных сил и государства" и, наоборот, "пойдёт на пользу" противнику. В этом случае, по словам главкома, у России будет возможность "восстановить свою военную мощь".

[info_b]Позиционная война - это форма ведения боевых действий при относительно стабильном фронте. В этом случае стороны ведут бои на определенных позициях, на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются, без значимых тактических и оперативных прорывов.[/info_b]

Об угрозе перехода конфликта в позиционную войну Залужный написал в своей статье для британского журнала The Economist. В ней он также расписал, что нужно Украине, чтобы “выбраться из ловушки позиционной войны”:

превосходство в воздухе,

значительно улучшенные возможности радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы,

новые технологии разминирования,

способность мобилизовать и обучать больше резервов.

Именно по этим направлениям, по словам Залужного, у российской армии преимущество либо паритет с украинскими войсками, и с этой точки зрения, противника “не следует недооценивать”.

“Россия будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время”, - заявил главком ВСУ, отметив, что российской оборонной промышленности удалось продолжить наращивать выпуск продукции, “несмотря на беспрецедентные санкции”.

Так, в своей статье Залужный обратил внимание на модернизацию сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую Россия повела за последние 10 лет (это, в частности, позволило “резко снизить” эффективность управляемого снаряда “Экскалибур”), на создание нового рода войск и 60 новых типов техники.

“В этой области она нас превосходит: 65% наших платформ помех на начало войны были произведены в советское время”, - пояснил украинский главком.

В чём ВСУ удалось достичь паритета с Россией, так это артиллерия, отметил Залужный, главным образом, за счет “более точной огневой мощи”, однако это, по его мнению, “может не продлиться долго” из-за усиления россиянами контрбатарейной борьбы за счёт барражирующих боеприпасов “Ланцет”, разведывательных дронов и увеличению производства высокоточных снарядов, которые наводятся наземными корректировщиками.

“Несмотря на пренебрежительное мнение некоторых военных аналитиков, мы не можем принижать эффективность российского оружия и разведки в этом отношении”, - подчеркнул Залужный.

Залужный потребовал больше помощи от Запада

Он также пожаловался на “недостаточные западные поставки” и потребовал от западных союзников больше помощи в производстве систем РЭБ, более широкий доступ к электронной разведке и расширение производства для систем противодронной РЭБ как в самой Украине, так и за рубежом.

Что касается пополнения живой силы, то, по мнению Залужного, с этим в Украине также есть проблемы, которые требуют повышенного внимания. В частности, он призвал закрыть пробелы в украинском законодательстве, “которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей”, в том числе, посредством введения единого реестра призывников, расширения категорий граждан, подлежащих призыву на обучение или мобилизации, введения “боевой стажировки” для вновь мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях.

Напомним, на днях американский журнал Time опубликовал большую статью, где рассказал, какие настроения царят в Офисе Владимира Зеленского. Оказалось, что там не все могут рассказать правду президенту Украины.

«Он обманывает себя» — Советники боятся сообщить Зеленскому, что Украина не выигрывает войну — Time