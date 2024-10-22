В Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Для наступления?

Опубликовано: 22.10.2024 18:19 , Обновлено: 22.10.2024

В Южной Корее пообещали подумать над поставками оружия Украине. Об этом заговорили на фоне информации о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправила в Россию 1,5 тыс. спецназовцев для возможного участия в войне с Украиной.

“Мы рассмотрим возможность поставок оружия в оборонительных целях в рамках пошаговых сценариев, а если покажется, что они заходят слишком далеко, мы также можем рассмотреть возможность его [оружия] использования в наступательных целях”, — заявил журналистам официальный представитель южнокорейского президента Юн Сок Ёля, передало агентство Reuters.

По словам чиновника, в стране готовят дипломатические, экономические и военные меры на случай различных сценариев военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. И возможное предоставление оружия Украине - одна из таких мер.

Как написала британская газета The Guardian, Южная Корея ранее предоставляла Украине гуманитарную помощь, но оружие напрямую - нет, ссылалась на давнюю политику отказа от поставок оружия странам, активно вовлеченным в конфликты.

Северная Корея и война в Украине

Ранее Telegraf.news писал, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что КНДР отправила на Дальний Восток России 1,5 тыс. бойцов спецназа для возможного участия в войне с Украиной. Как передало агентство Reuters, спецназовцев КНДР отправила «для обучения и акклиматизации на местных военных базах».

КНДР отправила в Россию 1,5 тыс. спецназовцев для возможного участия в войне с Украиной — Разведка Южной Кореи

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 14 октября заявил, что КНДР «фактически включилась» в войну со страной.

«Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР [Главного управления разведки Минобороны Украины] – о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский обвинил КНДР во «включении в войну» с Украиной