Зеленский обвинил КНДР во "включении в войну" с Украиной

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Опубликовано: 14.10.2024 20:11 , Обновлено: 14.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 14 октября заявил, что Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) "фактически включилась" в войну со страной.

“Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР [Главного управления разведки Минобороны Украины] – о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи”, - подчеркнул Зеленский.

Также он сказал об “отношениях России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны”, но не раскрыл подробностей.

“Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали”, - добавил украинский президент.

К слову, как написал Telegram-канал “Политика страны”, 13 октября Зеленский заявил, что союзничество между Россией и Северной Кореей - «это уже не просто о передаче оружия, это фактически о передаче людей».

Telegraf.news писал в июне, что Северная Корея планирует отправить свои инженерные войска для участия в “восстановительных работах” в оккупированной Россией Донецкой области в июле. Такие подробности договоренностей между Москвой и Пхеньяном озвучил южнокорейский телеканал TV Chosun, ссылаясь на одного из местных чиновников.

Северная Корея по просьбе России отправит свои инженерные бригады в Украину — TV Chosun