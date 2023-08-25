"Если тот погиб" - Песков рассказал, пойдет ли Путин на похороны Пригожина

Опубликовано: 25.08.2023 14:23 , Обновлено: 25.08.2023

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ответил на вопросы журналистов касаемо смерти Евгения Пригожина.

В Кремле отказались говорить о том, точно ли погиб глава ЧВК «Вагнер». Это должна установить экспертиза.

«Возвращаются лихие 90-е» — Гиркин объяснил, почему гибель Пригожина говорит «об углублении смуты» в РФ

Кроме того, пресс-секретарь ответил на вопрос: “Пойдет ли Путин на похороны Пригожина, если тот погиб?”. «Пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график», - сказал Песков (цитатапо РИА Новости).

Что касается будущего «Вагнера», то, по словам Пескова, сейчас он ничего не может сказать. «Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК „Вагнер“. Существует, действительно, группа „Вагнер“, которая, как неоднократно говорил президент, внесла большой вклад в ход СВО <…>. И геройство этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент», — сказал он.

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет, который, по данным СМИ, принадлежал Евгению Пригожину. В результате погибли все 10 человек, находившихся на борту. В списках пассажиров, по информации Росавиации, числился и основатель ЧВК Вагнера:

В России рухнул самолёт с Пригожиным и всем командованием ЧВК «Вагнер» на борту — РосСМИ

Официально гибель Пригожина не подтверждена. Однако президент РФ Владимир Путин, а также другие российские политики, уже фактически выразили соболезнования по этому поводу.

В США, по сообщениям западных СМИ, допускают, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу:

Самолет Пригожина сбила ПВО? На Западе проанализировали видео падения бизнес-джета