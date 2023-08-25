«Возвращаются лихие 90-е» - Гиркин объяснил, почему гибель Пригожина говорит «об углублении смуты» в РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.08.2023 10:40 , Обновлено: 25.08.2023

Бывший "министр обороны ДНР" и экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке "Стрелков"), находящийся в московском СИЗО по обвинению в призывах к экстремизму, передал через адвоката свое заявление относительно крушения самолета, принадлежащего основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

ПО мнению Гиркина, «вероятная причастность президента — мизерна, примерно на уровне вероятности техногенной катастрофы». При этом подчеркнул, что причастность к крушению борта Украины или Запада «еще менее вероятна». По его мнению, «здесь может идти речь о „зачистке ключевых свидетелей“» или месть «со стороны высокопоставленных военных».

«То, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России. Пригожина надо было судить, а не устранять, теперь он не сможет дать показания. Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато», — написал Гиркин.

Напомним, 23 августа под Тверью разбился бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. Сообщается, что среди погибших был и сам основатель ЧВК “Вагнер”.

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Есть разные версии случившегося: от неисправности оборудования (что у большинства экспертов вызывает сомнения), до теракта на борту или уничтожения самолета ракетой. Ведется следствие.

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